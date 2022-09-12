Знаменитий Віндзорський замок виглядає дуже порожнім і самотнім без Єлизавети ІІ. Про це заявив принц Гаррі натовпу шанувальників, які зібралися біля знакового місця.
Відомо, що герцог Сассекський вирушив до Віндзорського замку з Балморалу, щоб зустрітися з місцевими жителями. Вони вишикувалися вздовж вулиць на честь королеви, яка померла минулого тижня.
– Тепер без неї там самотньо. В якій би кімнаті вона не перебувала, ви всюди відчували її присутність, — заявив 37-річний Гаррі скорботним.
Разом із принцом на публіці з’явилася його дружина Меган Маркл, а також брат Вільям та його дружина Кейт Міддлтон. Їхнє возз’єднання здивувало багатьох – їхні стосунки тривалий час були дуже напруженими, але смерть королеви змусила їх з’явитися разом.
Відомо, що між парами ворожнеча посилилася після рішення Гаррі та Маркл відмовитися від своїх королівських обов’язків у 2020 році, після чого вони переїхали до Каліфорнії.
Біля Віндзорського замку пари спостерігали за величезною кількістю квітів, викладених на честь покійної королеви.
Цікаво, що Маркл відмовилася летіти з Гаррі до Шотландії, щоб попрощатися з королевою до її смерті. На жаль, принц прилетів у Балморал за кілька годин після смерті Єлизавети II.