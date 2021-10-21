Учасники Дизель Шоу вшанували пам’ять Марини Поплавської, яка загинула 20 жовтня 2018 року в ДТП.

У своєму Instagram Євген Сморигін опублікував серію архівних фото з Мариною. Чоловік зазначив, що вона завжди вміла жартувати і сміятися над собою.

– Твої образи і ролі назавжди залишаться в пам’яті багатьох поколінь! Ти пішла, але обіцяла повернутися. Зустрінемося там…, – написав він під публікацією.

У свою чергу, Яна Глущенко опублікувала знімок в Instagram-stories, на якому вона зображена з Мариною і Вікторією Булітко.

– Улюблена Музя, три роки без тебе. Ти завжди поруч із нами, ми відчуваємо твою підтримку. Ти наш ангел, – написала акторка.

Вікторія Булітко присвятила Поплавській відео, супроводивши його сумною мелодією. У ролику акторка зібрала моменти, які розділила разом із Мариною.

– Ти завжди зі мною… Ти завжди з нами, – написала вона.

Євген Гащенко поділився чорно-білим знімком Поплавської, зазначивши, що дивлячись на неї, всі усміхалися.

– Вічна пам’ять твоїй посмішці, у всіх, хто усміхався, дивлячись на тебе, – підписав актор публікацію.

Нагадаємо, три роки тому на Житомирській трасі сталося страшне ДТП, в яке потрапили учасники Дизель Шоу. Водій автобуса, в якому їхали актори, не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою.

У результаті аварії загинула 48-річна Марина Поплавська, яка сиділа поруч біля водія. Акторка ніколи не була заміжня, дітей у неї також не було.

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Фото: Яна Глущенко