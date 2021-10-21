Участники Дизель Шоу почтили память Марины Поплавской, которая погибла 20 октября 2018 года в ДТП.

В своем Instagram Евгений Сморыгин опубликовал серию архивных фото с Мариной. Мужчина отметил, что она всегда умела шутить и смеяться над собой.

— Твои образы и роли навсегда останутся в памяти многих поколений! Ты ушла, но обещала вернуться. Встретимся там…, — написал он под публикацией.

В свою очередь, Яна Глущенко опубликовала снимок в Instagram-stories, на котором она запечатлена с Мариной и Викторией Булитко.

— Любимая Музя, три года без тебя. Ты всегда рядом с нами, мы чувствуем твою поддержку. Ты наш ангел, — написала актриса.

Виктория Булитко посвятила Поплавской видео, сопроводив его грустной мелодией. В ролике актриса собрала моменты, которые разделила вместе с Мариной.

— Ты всегда со мной… Ты всегда с нами, — написала она.

Евгений Гащенко поделился черно-белым снимком Поплавской, отметив, что глядя на нее, все улыбались.

— Вечная память твоей улыбке, у всех, кто улыбался, глядя на тебя, — подписал актер публикацию.

Напомним, три года назад на Житомирской трассе случилось страшное ДТП, в которое попали участники Дизель Шоу. Водитель автобуса, в котором ехали актеры, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.

В результате аварии погибла 48-летняя Марина Поплавская, которая сидела рядом возле водителя. Актриса никогда не была замужем, детей у нее также не было.

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Фото: Яна Глущенко