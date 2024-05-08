Співачка Настя Каменських ніжно звернулася до чоловіка Потапа на тлі постійних чуток про розлучення. Вона привітала артиста з днем народження та викликала хвилю хейту в бік продюсера.

Настя Каменських привітала Потапа

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото чоловіка. На знімку він сидить за столом та дивиться в камеру, а, вочевидь, Настіна рука лагідно торкається його обличчя.

– З днем народження, коханий, – підписала світлину артистка, яка нещодавно випустила трек Moloko.

Сьогодні Потапу виповнилося 43 роки. Нещодавно він сам вітав свою дружину з народинами. Насті Каменських 4 травня виповнилося 37.

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Реакція мережі на привітання Потапа

В коментарях користувачі критикують артиста за постійну відсутність в Україні та замість традиційних святкових побажань, залишають різкі висловлювання.

Бідний Потап, втомився за кордоном.

Сподіваюся, більше його в Україні ніхто не побачить

Хай додому валить. Хоча такі як Потап не потрібні в Україні.

Щось дуже схуд і постарів! Якийсь дід! Мабуть, за Україною сумує ухилянт!

Фу, зрада, огида. У – ухилянт.

Щоправда, на кожен критичний коментар знайшлися слова й у тих, хто підтримує музиканта попри всі скандали, повʼязані із ним.

Скільки дома на дивані сидять і жовчу плюються. Як шкода, що всі такі злі стали. Сусід чи брат не служить – то норм, якщо публічний – то жах.

Краще сидіти за кордоном і донатити, а ніж тут язиками тільки з дивану гавкати.

Цікаве у нас суспільство. Самі служити не хочуть, мріють звалити за кордон! А якщо хтось там сидить, то відразу “ухилянт, зрадник” і т. д.

З днем народження, Олексію! Бажаю вам натхнення, гармонії та багато класних проєктів! Дякую за вашу творчість та діяльність!

Знайшлися серед підписників і ті, хто здивувався, що подружжя досі разом попри всі чутки про розлучення. Розмови про те, що пара розходиться, зʼявилися наприкінці минулої осені.