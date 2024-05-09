Музыкант и продюсер Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) поделился редким детским фото из собственных архивов. Этим снимком он проиллюстрировал пост по случаю дня рождения, в котором подвел итоги и очертил планы.

Потап показал детское фото

Артист напомнил, что ему исполнилось 43 года, и поделился, что загадал желание о победе.

На фото из прошлого он показал, каким был в детстве. Снимок сделан на пляже возле картонных декораций. Некоторые из подписчиков заметили, что похожие фотографии имеет большинство ровесников Потапа.

Сейчас смотрят

Музыкант не рассказал никаких подробностей о том, когда и где его сфотографировали. Очевидно, рядом с маленьким загорелым Алексеем стоит его бабушка. Зато Потап вспомнил свой творческий путь.

— Сейчас как кинолента пробегают перед глазами все события и достижения за мои 25+ лет творческой жизни: мой путь в музыкальной индустрии начался с написания песен на коленях во дворах Дарницы и ДВРЗ еще в 90-х годах, когда рэп и хип-хоп в Украине были совсем нишевой историей, но той, которая так меня манила в музыкальную индустрию, — вспомнил продюсер.

Он перечислил музыкальные проекты, к созданию которых был причастен, а также пообещал не останавливаться.

В последнее время творчество Потапа вызывает немало дискуссий и критики. В частности, на это влияет то, что в начале полномасштабной войны он выехал за границу. Не улучшает отношение к нему и участие в различных мероприятиях, таких как концерт в немецком клубе, где любят выступать российские звезды-путинисты.