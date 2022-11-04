Російська співачка Земфіра висловила промову на підтримку України на своєму концерті в Лондоні.

Артистка засудила дії Росії і зазначила, що чудово пам’ятає всі українські міста, в яких колись виступала. Все це виконавиця сказала перед тим, як виконати пісню Не стреляйте.

– Така нова страшна реальність. Концерти під час війни. Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам’ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я прекрасно все це пам’ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не відніме, це назавжди зі мною. Назавжди, – наголосила Земфіра.

Вона додала, що любить Росію і їй її шкода. Каже, проїхала її в доль і поперек, і бачила світлі обличчя на своїх концертах.

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– Це теж завжди буде зі мною. Але прямо зараз йде війна. Абсолютно безглузда, жорстока. І прямо зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру, ні війні, – підсумувала співачка.

Варто зазначити, що глядачі в залі супроводили промову Земфіри бурхливими оплесками, а також криками: – Дякуємо.