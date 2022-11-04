Российская певица Земфира выразила речь в поддержку Украины на своем концерте в Лондоне.

Артистка осудила действия России и отметила, что прекрасно помнит все украинские города, в которых когда-то выступала. Все это исполнительница сказала перед тем, как исполнить песню Не стреляйте.

— Такая новая страшная реальность. Концерты во время войны. Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты: Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда, — подчеркнула Земфира.

Она добавила, что любит Россию и ей ее жаль. Говорит, проехала ее в доль и поперек, и видела светлые лица на своих концертах.

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— Это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войне, — подытожила певица.

Стоит отметить, что зрители в зале сопроводили речь Земфиры бурными аплодисментами, а также криками: — Спасибо.