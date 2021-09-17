Заповіт покійного принца Філіпа засекретили на 90 років

Високий суд Лондона відклав публікацію заповіту принца Філіпа на 90 років. Таке рішення ухвалили з метою захисту гідності й репутації королеви Великої Британії Єлизавети II.

Керівник відділу з сімейних справ суду Ендрю Макфарлейн дозволив не розкривати заповіт члена королівської сім’ї згідно з традицією, яка існує вже більше століття.

Вона передбачає, що королівський заповіт може залишатися запечатаним протягом багатьох десятків років, на відміну від заповіту звичайної людини, який може стати предметом громадського розгляду.

– Необхідно збільшити ступінь захисту дійсно особистих аспектів життя людей з цієї невеликої групи, щоб зберегти гідність монарха і близьких членів його сім’ї, – заявив Макфарлейн.

У суді зазначили, що останні зміни до заповіту були внесені у 2002 році після смерті матері королеви Єлизавети II та її сестри.

Весь цей час заповіт лежатиме у сейфі голови підрозділу з сімейних справ Високого суду Лондона.

У цьому ж місці зберігаються ще 30 закритих конвертів з останньою волею померлих у різні роки членів королівської родини.

Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня 2021 року в 99-річному віці. Чоловік королеви Єлизавети II не дожив два місяці до свого 100-річчя.

Офіційною причиною смерті принца є старість. За останні півроку життя його здоров’я значно погіршилося. Філіп провів у лікарні майже місяць, йому зробили операцію на серці, а також вилікували від інфекції.

Герцога Единбурзького поховали 17 квітня – труну з тілом опустили в підземну королівську усипальницю в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Єлизавета II і Філіп прожили разом 73 роки – це найдовший шлюб в історії королівства.