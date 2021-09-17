Завещание покойного принца Филиппа засекретили на 90 лет

Высокий суд Лондона отложил публикацию завещания принца Филиппа на 90 лет. Такое решение приняли в целях защиты достоинства и репутации королевы Великобритании Елизаветы II.

Руководитель отдела по семейным делам суда Эндрю Макфарлейн разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи согласно традиции, которая существует уже более века.

Она предусматривает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

— Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов его семьи, — заявил Макфарлейн.

В суде отметили, что последние изменения в завещание были внесены в 2002 году после смерти матери королевы Елизаветы II и ее сестры.

Все это время завещание будет лежать в сейфе главы подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона.

В этом же месте хранятся еще 30 закрытых конвертов с последней волей умерших в разные годы членов королевской семьи.

Напомним, что принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет. Супруг королевы Елизаветы II не дожил два месяца до своего 100-летия.

Официальной причиной смерти принца является старость. В последние полгода жизни его здоровье значительно ухудшалось. Филипп провел в больнице почти месяц, ему сделали операцию на сердце, а также вылечили от инфекции.

Герцога Эдинбургского похоронили 17 апреля — гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Елизавета II и Филипп прожили вместе 73 года — это самый длинный брак в истории королевства.