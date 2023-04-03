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Замість Задворного: Злата Огнєвіч сказала, кого б зараз обрала в Холостячці 2

3 Квітня 2023, 13:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Злата Огнєвіч
Джерело: Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч зізналася, чи шкодує про свій вибір у романтичному реаліті Холостячка 2, в якому вона була головною героїнею.

У фіналі проєкту виконавиця обрала бізнесмена Андрія Задворного, проте їхні стосунки не склалися. Наразі чоловік щасливий з іншою дівчиною, Злата ж своє особисте життя не афішує.

Спілкуючись із підписниками в Instagram, хтось запитав у Огнєвіч, чи шкодує вона про те, що обрала тоді Задворного, і, якби можна було перевести час назад, кому б віддала перевагу з чоловіків.

Зараз дивляться

– Я б так само обирала серцем, – коротко відповіла Злата.

Злата Огневич про выбор в Холостячке

Нагадаємо, після проєкту пара намагалася побудувати стосунки, проте вони швидко зійшли нанівець. Через деякий час стало відомо, що Огнєвіч та Задворний розійшлися практично відразу.

Таке рішення ухвалив Андрій, пояснивши це тим, що деякий період він був щасливий, а після не хотів повертатися додому. Задворний зізнався, що перестав відчувати те, що відчував раніше, перебуваючи на проєкті.

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Злата Огнєвіч Холостячка
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