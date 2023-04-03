Певица Злата Огневич призналась, сожалеет ли о своем выборе в романтическом реалити Холостячка 2, в котором она была главной героиней.

В финале проекта исполнительница выбрала бизнесмена Андрея Задворного, однако их отношения не сложились. Сейчас мужчина счастлив с другой девушкой, Злата же свою личную жизнь не афиширует.

Общаясь с подписчиками в Instagram, кто-то спросил у Огневич, сожалеет ли она о том, что выбрала тогда Задворного, и, если бы можно было отмотать время назад, кому бы отдала предпочтение из мужчин.

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— Я бы так же выбирала сердцем, — коротко ответила Злата.

Напомним, после проекта пара пыталась построит отношения, однако они быстро сошли на нет. Спустя время стало известно, что Огневич и Задворный расстались практически сразу.

Такое решение принял Андрей, объяснив это тем, что некоторый период он был счастлив, а после не хотел возвращаться домой. Задворный признался, что перестал ощущать то, что ощущал ранее, будучи в проекте.