Британська співачка Адель починає свій тур. 18 листопада в Лас-Вегасі (США) відбудеться перший концерт в його рамках, проте квитків на прем’єрний виступ вже не знайти, а якщо і є – то у перекупів за великі гроші.

У театрі The Colosseum виконавиця даватиме концерти до 25 березня 2023 року. Найдешевші квитки на задній ряд коштують $670. Але на спеціалізованих сайтах їх перепродують в десять разів дорожче.

За перший ряд відданим фанатам доведеться заплатити $46 тис., іншого виходу, якщо сильно хочеться потрапити на концерт – немає, оскільки квитки були розкуплені перекупами за лічені хвилини після відкриття продажу. Спочатку вони коштували від $86 до $681.

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Варто зазначити, що це рекорд серед усіх виконавців, які виступали в The Colosseum, наприклад – Селін Діон, Елтон Джон, Дженніфер Лопес та інші. Такий ажіотаж пояснюється тим, що Адель давно не виступала.

На інші концерти Адель на офіційному сайті квитки поки що є.