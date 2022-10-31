Британская певица Адель начинает свой тур. 18 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится первый концерт в его рамках, однако билетов на премьерное выступление уже не найти, а если и есть — то у перекупщиков за большие деньги.

В театре The Colosseum исполнительница будет давать концерты до 25 марта 2023 года. Самые дешевые билеты на задний ряд стоят $670. Но на специализированных сайтах их перепродают в десять раз дороже.

За первый ряд преданным фанатом придется заплатить $46 тыс., другого выхода, если сильно хочется попасть на концерт — нет, поскольку билеты были раскуплены перекупами за считанные минуты после открытия продаж. Изначально они стоили от $86 до $681.

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Стоит отметить, что это рекорд среди всех исполнителей, выступавших в The Colosseum, например — Селин Дион, Элтон Джон, Дженнифер Лопес и другие. Такой ажиотаж объясняется тем, что Адель давно не выступала.

На другие концерты Адель на официальном сайте билеты пока что есть.