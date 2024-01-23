СБУ повідомила про підозру російській блогерці Ельвірі Боровковій, яка публічно закликала до геноциду українців.

Блогерка Ельвіра Боровкова отримала підозру

За даними кіберфахівців СБУ, фігурантка входить до пулу пропагандистів Володимира Путіна, які агітують за масові вбивства українців та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Так, блогерка вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували зенітно-ракетні комплекси С-300. Наступного дня Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по місту, щоб “добити тих, хто вижив”.

Зараз дивляться

Також пропагандистка опублікувала звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну “під нуль”.

– Деструктивні відео ворожої блогерки одразу “підхоплювали” топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави, – зазначили в Службі безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.