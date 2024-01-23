СБУ сообщила о подозрении российскому блогеру Эльвире Боровковой, которая публично призывала к геноциду украинцев.
Блогер Эльвира Боровкова получила подозрение
По данным киберспециалистов СБУ, фигурантка входит в пул пропагандистов Владимира Путина, которые агитируют за массовые убийства украинцев и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.
Так, блогер восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили зенитно-ракетные комплексы С-300. На следующий день Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по городу, чтобы “добить тех, кто выжил”.
Также пропагандистка опубликовала обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину “под ноль”.
— Деструктивные видео вражеского блогера сразу “подхватывали” топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине. Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства, — отметили в Службе безопасности.
На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Боровковой о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).
Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления.