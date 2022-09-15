Американський актор Зак Ефрон відвідав прем’єру фільму Найбільший пивний забіг. Це був перший за три роки вихід актора на публіку на тлі чуток про пластичну операцію.

Раніше Ефрон прокоментував чутки про пластику на обличчі. Виявляється, через травму зірці довелося зробити стоматологічну операцію.

Ефрон бігав по хаті в шкарпетках, випадково підковзнувся і впав. Актор ударився обличчям об гранітний кут фонтану і знепритомнів, а коли отямився, зрозумів, що підборіддя “звисає” з обличчя.

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Відновити зламану щелепу Ефрону вдалося за допомогою фізіотерапії. Поки актор був в Австралії, лікування довелося призупинити. Деякі жувальні м’язи на його обличчі мали компенсувати пошкоджені частини.

— Жувальні м’язи просто виросли. Вони просто стали дуже, дуже великими, — пояснив Зак зміни щелепи в інтерв’ю Men’s Health.

Актор здивований чуткам про пластичну операцію — каже, що дізнався про них від матері.

— Якби я так ретельно прислухався до того, що інші люди думають про мене, то я напевно не зміг би виконувати свою роботу, — зазначив Ефрон.