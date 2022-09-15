Американский актер Зак Эфрон посетил премьеру фильма Величайший пивной забег. Это был первый за три года выход актера на публику на фоне слухов о пластической операции.

Ранее Эфрон впервые прокомментировал слухи о пластике на лице. Оказывается, из-за травмы звезде пришлось сделать стоматологическую операцию.

Эфрон бегал по дому в носках, случайно подскользнулся и упал. Актер ударился лицом о гранитный угол фонтана и потерял сознание, а очнувшись, понял, что подбородок “свисает” с лица.

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Восстановить сломанную челюсть Эфрону удалось с помощью физиотерапии. Пока актер был в Австралии, лечение пришлось приостановить. Некоторые жевательные мышцы на его лице должны были компенсировать поврежденные части.

— Жевательные мышцы просто выросли. Они просто стали очень, очень большими, — объяснил Зак изменения челюсти в интервью Men’s Health.

Актер удивлен слухам о пластической операции — говорит, что узнал о них от матери.

— Если бы я так тщательно прислушивался к тому, что другие люди думают обо мне, то я определенно не смог бы выполнять свою работу, — отметил Эфрон.