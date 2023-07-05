Заступник командира полку Азов Святослав Паламар, відомий як Калина, вдруге став батьком. Дружина захисника Азовсталі Антоніна народила йому доньку.

Дівчинка з’явилася на світ 2 липня в Тернополі. Назвали її Квітослава.

У подружжя також є син Лук’ян, який з’явився на світ у Маріуполі в 2016 році.

Зазначимо, сам захисник наразі перебуває в Туреччині, оскільки у вересні 2022 року його було звільнено з російського полону та інтерновано в цю країну.

Читайте також: Хореограф Максим Чмерковський став батьком вдруге

Фото: Асоціація родин захисників Азовсталі