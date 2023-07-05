Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, который известен как Калина, во второй раз стал отцом. Жена защитника Азовстали Антонина родила ему дочь.
Девочка появилась на свет 2 июля в Тернополе. Назвали ее Квитослава.
У супругов также есть сын Лукьян, который появился на свет в Мариуполе в 2016 году.
Отметим, сам защитник сейчас находится в Турции, поскольку в сентябре 2022 года он был освобожден из российского плена и интернирован в эту страну.
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