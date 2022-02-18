Молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс Лотті опинилася у реабілітаційному центрі через наркотичну залежність.
На особистій сторінці в TilTok 24-річна модель опублікувала ролик на тему того, що в популярному серіалі Ейфорія романтизується вживання наркотиків. Вона зізналася, що має пристрасть до кокаїну, але вже не вживає заборонені речовини протягом 18 днів.
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За словами Лотті, вона занадто сильно перейнялася серіалом Ейфорія, головні герої якого вживають наркотики. Також модель неодноразово писала у соцмережах про психологічні проблеми та тривожність, з якими намагається боротися.
– Моя боротьба змусила мене поводитись по-іншому. Я відчуваю, що стаю людиною, яка мені не подобається. Я оточувала себе людьми, які перебували в такому ж психічному стані, але тепер розумію, що це заважало, – писала Лотті Мосс.
Відверте зізнання моделі користувачі мережі сприйняли неоднозначно. Хтось підтримав прагнення Лотті подолати залежність, а дехто заявив, що вона хоче бути схожою на свою сестру Кейт Мосс, яка теж страждала від наркозалежності.
Ще на початку кар’єри Кейт потрапила у скандал, коли у 2005 році в мережі з’явилось фото, де вона нюхає порошок, схожий на кокаїн. Інцидент коштував Кейт кількох великих рекламних контрактів, після чого модель публічно вибачилася та поїхала на лікування до реабілітаційної клініки.