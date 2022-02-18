Молодша сестра британської супермоделі Кейт Мосс Лотті опинилася у реабілітаційному центрі через наркотичну залежність.

На особистій сторінці в TilTok 24-річна модель опублікувала ролик на тему того, що в популярному серіалі Ейфорія романтизується вживання наркотиків. Вона зізналася, що має пристрасть до кокаїну, але вже не вживає заборонені речовини протягом 18 днів.

За словами Лотті, вона занадто сильно перейнялася серіалом Ейфорія, головні герої якого вживають наркотики. Також модель неодноразово писала у соцмережах про психологічні проблеми та тривожність, з якими намагається боротися.

– Моя боротьба змусила мене поводитись по-іншому. Я відчуваю, що стаю людиною, яка мені не подобається. Я оточувала себе людьми, які перебували в такому ж психічному стані, але тепер розумію, що це заважало, – писала Лотті Мосс.

Відверте зізнання моделі користувачі мережі сприйняли неоднозначно. Хтось підтримав прагнення Лотті подолати залежність, а дехто заявив, що вона хоче бути схожою на свою сестру Кейт Мосс, яка теж страждала від наркозалежності.

Ще на початку кар’єри Кейт потрапила у скандал, коли у 2005 році в мережі з’явилось фото, де вона нюхає порошок, схожий на кокаїн. Інцидент коштував Кейт кількох великих рекламних контрактів, після чого модель публічно вибачилася та поїхала на лікування до реабілітаційної клініки.