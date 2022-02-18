Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти оказалась в реабилитационном центре из-за наркотической зависимости.

На личной странице TilTok 24-летняя модель опубликовала ролик на тему того, что в популярном сериале Эйфория романтизируется употребление наркотиков. Она призналась, что имеет пристрастие к кокаину, но уже не употребляет запрещенные вещества в течение 18 дней.

По словам Лотти, она слишком сильно прониклась сериалом Эйфория, главные герои которого употребляют наркотики. Также модель неоднократно писала в соцсетях о психологических проблемах и тревожности, с которыми пытается бороться.

— Моя борьба заставила меня вести себя по-другому. Я чувствую, что становлюсь человеком, который мне не нравится. Я окружала себя людьми, которые находились в таком же психическом состоянии, но теперь понимаю, что это мешало, – писала Лотти Мосс.

Откровенное признание модели пользователи сети восприняли неоднозначно. Кто-то поддержал стремление Лотти преодолеть зависимость, а некоторые заявили, что она хочет быть похожей на свою сестру Кейт Мосс, которая тоже страдала от наркозависимости.

Еще в начале карьеры Кейт попала в скандал, когда в 2005 году в сети появилось фото, где она нюхает порошок, похожий на кокаин. Инцидент стоил Кейт нескольких крупных рекламных контрактов, после чего модель извинилась и поехала на лечение в реабилитационную клинику.