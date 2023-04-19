На фронті загинув учасник рок-гурту SilverTown Андрій Касенюк. Він отримав смертельне поранення, проте інших деталей поки що немає.

Трагічну новину повідомили колеги Андрія по гурту у Facebook. Вони зазначили, що це неймовірно важка втрата для кожного з них. Андрій завжди виходив на зв’язок, а 17 квітня перестав.

– Його більше немає з нами. Він отримав смертельне поранення. Він був чи не єдиним у колективі, хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм та ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє та свого гурту, – написали учасники SilverTown.

Згадують, що Касенюк дуже хотів випустити альбом і зарелізити кліп, який вони відзняли ще у вересні 2021 року, однак відклали, чого тепер робити не будуть, а тому пообіцяли презентувати все, що хотів полеглий герой.

Щодо подальшої діяльності гурту, поки що сказати нічого не можуть. Кажуть, немає сенсу робити якісь прогнози.

– Андрій завжди залишиться в нашій пам’яті, в наших серцях у своїх творах, у відзнятих кліпах. Вічна тобі пам’ять, брате! На таких як ти витримала країна! Ти справжній герой, – підсумували SilverTown.

Восени 2022 року Андрій Касенюк дістав поранення під час боїв у Луганській області. Але після місяця в госпіталі вирішив знову повернутися на фронт. У нього залишилася дружина Марія.