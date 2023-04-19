На фронте погиб участник рок-группы SilverTown Андрей Касенюк. Он получил смертельное ранение, однако других деталей пока что нет.

Трагическую новость сообщили коллеги Андрея по группе в Facebook. Они отметили, что это невероятно тяжелая потеря для каждого из них. Андрей всегда выходил на связь, а 17 апреля перестал.

— Его больше нет с нами. Он получил смертельное ранение. Он был едва ли не единственным в коллективе, кто с 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы, — написали участники SilverTown.

Вспоминают, что Касенюк очень хотел выпустить альбом и зарелизить клип, который они отсняли еще в сентябре 2021 года, однако отложили, чего теперь делать не будут, а потому пообещали презентовать все, что хотел павший герой.

Относительно дальнейшей деятельности группы, пока что сказать ничего не могут. Говорят, нет смысле делать какие-то прогнозы.

— Андрей всегда останется в нашей памяти, в наших сердцах в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная тебе память, брат! На таких, как ты, выдержала страна! Ты настоящий герой, — подытожили SilverTown.

Осенью 2022 года Андрей Касенюк получил ранения во время боев в Луганской области. Но после месяца в госпитале решил снова вернуться на фронт. У него осталась жена Мария.