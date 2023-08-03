Співак Wellboy (Антон Вельбой) уперше зізнався, що більше не самотній.

В Instagram-stories 23-річного артиста з’явилося фото з дівчиною, стилісткою Яною Савченко. На кадрі він ніжно обіймає блондинку за стегна, поки та робить селфі в дзеркалі ліфта.

Знімок з’явився в профілі Яни, проте Антон зробив собі репост. Очевидно, закохані вже живуть разом.

– Вдома, – лаконічно написала Савченко, додавши емодзі у вигляді білого серця.

Більше про стосунки Антона та Яни нічого не відомо. Сам артист не афішує особисте життя, але в 2021 році Wellboy говорив, що його серце вільне.

Тоді артист сказав, що рідко у своєму житті поки що зустрічав розумних дівчат і другої половинки у нього немає.