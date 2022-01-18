За крок до перемоги: хто пройшов у третій тур Шевченківської премії

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка опублікував шорт-лист літературно-мистецьких творів, які пройшли до третього туру.
Шорт-лист опублікували на офіційному сайті премії.
14 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року, – зазначили в оргкомітеті.
Література:
- Тамара Горіха Зерня – роман Доця
- Сергій Осока – книга прози Три лини для Марії
- Володимир Аренєв – книга прози Заклятий меч, або Голос крові
- Борис Херсонський – книги поезій Вклонитися дереву, Сталіна не було
Літературознавство та мистецтвознавство:
- Дмитро Горбачов – книга Лицарі голодного Ренесансу
- Григорій Грабович – цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм
- Олена Кашуба-Вольвач – виставковий проект Олександр Богомазов: творча лабораторія
- Аліса Ложкіна – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.
Публіцистика та журналістика:
- Андрій Бондар – книга Ласощі для Медора
- Микола Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї
Музичне мистецтво:
- Ярина Винницька, Оксана Линів, Доминіка Чекун, Іван Небесний – концерт-візитівка Ковчег Україна
- Олег Шпудейко – альбом Madrigals
Візуальні мистецтва:
- Микита Кадан – персональна виставка Камінь б’є камінь
- Тіберій Сільваші – інсталяція Крила
Кіномистецтво:
- Аліна Горлова – документальний фільм Цей дощ ніколи не скінчиться
- Катерина Горностай – повнометражний ігровий фільм Стоп-земля
Театральне мистецтво:
- Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос – вистава Погані дороги Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
- Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук – вистава Пер Гюнт Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
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