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За крок до перемоги: хто пройшов у третій тур Шевченківської премії

18 Січня 2022, 17:04
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
За крок до перемоги: хто пройшов у третій тур Шевченківської премії
Джерело: Depositphotos

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка опублікував шорт-лист літературно-мистецьких творів, які пройшли до третього туру. 

Шорт-лист опублікували на офіційному сайті премії. 

14 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року, – зазначили в оргкомітеті. 

Література: 

  • Тамара Горіха Зерня – роман Доця
  • Сергій Осока – книга прози Три лини для Марії
  • Володимир Аренєв – книга прози Заклятий меч, або Голос крові
  • Борис Херсонський – книги поезій Вклонитися дереву, Сталіна не було

Літературознавство та мистецтвознавство:

  • Дмитро Горбачов – книга Лицарі голодного Ренесансу
  • Григорій Грабович – цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм
  • Олена Кашуба-Вольвач – виставковий проект Олександр Богомазов: творча лабораторія
  • Аліса Ложкіна – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.

Публіцистика та журналістика:

  • Андрій Бондар – книга Ласощі для Медора
  • Микола Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї

Музичне мистецтво:

  • Ярина Винницька, Оксана Линів, Доминіка Чекун, Іван Небесний – концерт-візитівка Ковчег Україна
  • Олег Шпудейко – альбом Madrigals

Візуальні мистецтва:

  • Микита Кадан – персональна виставка Камінь б’є камінь
  • Тіберій Сільваші – інсталяція Крила

Кіномистецтво:

  • Аліна Горлова – документальний фільм Цей дощ ніколи не скінчиться
  • Катерина Горностай – повнометражний ігровий фільм Стоп-земля

Театральне мистецтво:

  • Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос – вистава Погані дороги Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
  • Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук – вистава Пер Гюнт Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
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Теги
Премія , Премія імені Тараса Шевченка
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