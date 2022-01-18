За крок до перемоги: хто пройшов у третій тур Шевченківської премії

18 Січня 2022, 17:04 Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle

Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка опублікував шорт-лист літературно-мистецьких творів, які пройшли до третього туру. Шорт-лист опублікували на офіційному сайті премії. 14 січня відбувся другий тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року, – зазначили в оргкомітеті. Література: Тамара Горіха Зерня – роман Доця

Сергій Осока – книга прози Три лини для Марії

Володимир Аренєв – книга прози Заклятий меч, або Голос крові

Борис Херсонський – книги поезій Вклонитися дереву, Сталіна не було Літературознавство та мистецтвознавство: Дмитро Горбачов – книга Лицарі голодного Ренесансу

Григорій Грабович – цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм

Олена Кашуба-Вольвач – виставковий проект Олександр Богомазов: творча лабораторія

Аліса Ложкіна – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст. Публіцистика та журналістика: Андрій Бондар – книга Ласощі для Медора

Микола Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї Музичне мистецтво: Ярина Винницька, Оксана Линів, Доминіка Чекун, Іван Небесний – концерт-візитівка Ковчег Україна

Олег Шпудейко – альбом Madrigals Візуальні мистецтва: Микита Кадан – персональна виставка Камінь б’є камінь

Тіберій Сільваші – інсталяція Крила Кіномистецтво: Аліна Горлова – документальний фільм Цей дощ ніколи не скінчиться

Катерина Горностай – повнометражний ігровий фільм Стоп-земля Театральне мистецтво: Тамара Трунова, Наталя Ворожбит, Юрій Ларіонов, Андрій Ісаєнко, Валерія Ходос – вистава Погані дороги Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Іван Уривський, Петро Богомазов, Остап Ступка, Олександр Форманчук – вистава Пер Гюнт Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Читайте також: Список переможців премії Золотий глобус 2022

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