За шаг до победы: кто прошел в третий тур Шевченковской премии

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал шорт-лист литературно-художественных произведений, прошедших в третий тур.
Шорт-лист был опубликован на официальном сайте премии.
— 14 января состоялся второй тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году, — отметили в оргкомитете.
Литература:
- Тамара Гориха Зерня — роман Дочка
- Сергей Осока — книга прозы Три лини для Марії
- Владимир Аренев – книга прозы Заклятий меч, або Голос крові
- Борис Херсонский — книги стихов Вклонитися дереву, Сталіна не було
Литературоведение и искусствоведение:
- Дмитрий Горбачев — книга Лицарі голодного Ренесансу
- Григорий Грабович — цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину — переосмислюючи український модернізм
- Елена Кашуба-Вольвач – выставочный проект Олександр Богомазов: творча лабораторія
- Алиса Ложкина – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ — початку ХХІ ст.
Публицистика и журналистика:
- Андрей Бондарь — книга Ласощі для Медора
- Николай Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї
Музыкальное искусство:
- Ярина Винницкая, Оксана Лынив, Доминика Чекун, Иван Небесный — концерт-визитка Ковчег Україна
- Олег Шпудейко – альбом Madrigals
Визуальные искусства:
- Никита Кадан — персональная выставка Камінь б’є камінь
- Тиберий Сильваши – инсталляция Крила
Киноискусство:
- Алина Горлова — документальный фильм Цей дощ ніколи не скінчиться
- Екатерина Горностай – полнометражный игровой фильм Стоп-земля
Театральное искусство:
- Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко, Валерия Ходос – спектакль Погані дороги Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра
- Иван Уровский, Петр Богомазов, Остап Ступка, Александр Форманчук – спектакль Пер Гюнт Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
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