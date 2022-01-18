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За шаг до победы: кто прошел в третий тур Шевченковской премии

18 января 2022, 17:04
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
За шаг до победы: кто прошел в третий тур Шевченковской премии
Источник: Depositphotos

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал шорт-лист литературно-художественных произведений, прошедших в третий тур.

Шорт-лист был опубликован на официальном сайте премии.

— 14 января состоялся второй тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году, — отметили в оргкомитете.

Литература:

  • Тамара Гориха Зерня — роман Дочка
  • Сергей Осока — книга прозы Три лини для Марії
  • Владимир Аренев – книга прозы Заклятий меч, або Голос крові
  • Борис Херсонский — книги стихов Вклонитися дереву, Сталіна не було

Литературоведение и искусствоведение:

  • Дмитрий Горбачев — книга Лицарі голодного Ренесансу
  • Григорий Грабович — цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину — переосмислюючи український модернізм
  • Елена Кашуба-Вольвач – выставочный проект Олександр Богомазов: творча лабораторія
  • Алиса Ложкина – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ — початку ХХІ ст.

Публицистика и журналистика:

  • Андрей Бондарь — книга Ласощі для Медора
  • Николай Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї

Музыкальное искусство:

  • Ярина Винницкая, Оксана Лынив, Доминика Чекун, Иван Небесный — концерт-визитка Ковчег Україна
  • Олег Шпудейко – альбом Madrigals

Визуальные искусства:

  • Никита Кадан — персональная выставка Камінь б’є камінь
  • Тиберий Сильваши – инсталляция Крила

Киноискусство:

  • Алина Горлова — документальный фильм Цей дощ ніколи не скінчиться
  • Екатерина Горностай – полнометражный игровой фильм Стоп-земля

Театральное искусство:

  • Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко, Валерия Ходос – спектакль Погані дороги Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра
  • Иван Уровский, Петр Богомазов, Остап Ступка, Александр Форманчук – спектакль Пер Гюнт Национального академического драматического театра имени Ивана Франко
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Теги
Премія , Премія імені Тараса Шевченка
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