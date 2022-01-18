За шаг до победы: кто прошел в третий тур Шевченковской премии

18 января 2022, 17:04 Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко опубликовал шорт-лист литературно-художественных произведений, прошедших в третий тур. Шорт-лист был опубликован на официальном сайте премии. — 14 января состоялся второй тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в 2022 году, — отметили в оргкомитете. Литература: Тамара Гориха Зерня — роман Дочка

Сергей Осока — книга прозы Три лини для Марії

Владимир Аренев – книга прозы Заклятий меч, або Голос крові

Борис Херсонский — книги стихов Вклонитися дереву, Сталіна не було Литературоведение и искусствоведение: Дмитрий Горбачев — книга Лицарі голодного Ренесансу

Григорий Грабович — цикл статей Переосмислюючи Павла Тичину — переосмислюючи український модернізм

Елена Кашуба-Вольвач – выставочный проект Олександр Богомазов: творча лабораторія

Алиса Ложкина – книга Перманентна революція. Мистецтво України ХХ — початку ХХІ ст. Публицистика и журналистика: Андрей Бондарь — книга Ласощі для Медора

Николай Рябчук – книга Лексикон націоналіста та інші есеї Музыкальное искусство: Ярина Винницкая, Оксана Лынив, Доминика Чекун, Иван Небесный — концерт-визитка Ковчег Україна

Олег Шпудейко – альбом Madrigals Визуальные искусства: Никита Кадан — персональная выставка Камінь б’є камінь

Тиберий Сильваши – инсталляция Крила Киноискусство: Алина Горлова — документальный фильм Цей дощ ніколи не скінчиться

Екатерина Горностай – полнометражный игровой фильм Стоп-земля Театральное искусство: Тамара Трунова, Наталья Ворожбит, Юрий Ларионов, Андрей Исаенко, Валерия Ходос – спектакль Погані дороги Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра

Иван Уровский, Петр Богомазов, Остап Ступка, Александр Форманчук – спектакль Пер Гюнт Национального академического драматического театра имени Ивана Франко Читайте также: Список победителей премии Золотой глобус 2022

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