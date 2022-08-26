Американська інвестиційна група компаній Blackstone претендує на купівлю прав на пісні британського рок-гурту Pink Floyd.

Каталог колективу також хочуть придбати й інші музичні лейбли, такі як Sony Music, Warner Music, BMG і Primary Wave.

Blackstone володіє контрольним пакетом компанії Hipgnosis Song Management, яка займається купівлею прав у сфері музики. Тому очікується, що угоду здійснюватимуть саме через неї. Компанія вже володіє правами на пісні Джастіна Тімберлейка та Леонардо Коена.

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Pink Floyd очікує отримати від продажу прав на пісні, зокрема альбом Dark Side of the Moon, понад 400 млн фунтів стерлінгів ($471 млн).

У червні стало відомо, що колектив вирішив продати права на свої пісні за $500 млн.

Нагадаємо, гурт був заснований в 1965 році Річардом Райтом, Роджером Вотерсом, Ніком Мейсоном і Сідом Барреттом. Через три роки до них приєднався Девід Гілмор.

У 1994 році колектив розпався, проте згодом знову зібрався до 2015 року.