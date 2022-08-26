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Музыка

За астрономическую цену: Pink Floyd продает права на всю свою дискографию

26 августа 2022, 10:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Pink Floyd

Американская инвестиционная группа компаний Blackstone претендует на покупку прав на песни британской рок-группы Pink Floyd.

Каталог коллектива также хотят приобрести и другие музыкальные лейблы, такие как — Sony Music, Warner Music, BMG и Primary Wave.

Стоит отметить, что Blackstone владеет контрольным пакетом компании Hipgnosis Song Management, которая занимается покупкой прав в сфере музыки. Поэтому ожидается, что сделку будут совершать именно через нее. Компания уже владеет правами на песни Джастина Тимберлейка и Леонардо Коэна.

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Pink Floyd ожидает получить от продажи прав на песни, в том числе и альбом Dark Side of the Moon, более 400 млн фунтов стерлингов ($471 млн).

В июне стало известно, что коллектив решил продать права на свои песни за $500 млн.

Напомним, группа была основана в 1965 году Ричардом Райтом, Роджером Уотерсом, Ником Мэйсоном и Сидом Барреттом. Через три года к ним присоединился Дэвид Гилмор.

В 1994 году коллектив распался, однако позже вновь собрался до 2015 года.

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