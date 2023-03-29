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За $39 млн Бред Пітт продав маєток, у якому жив із Анджеліною Джолі

29 Березня 2023, 15:55
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Брэд Питт
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор Бред Пітт продав розкішний маєток у Каліфорнії, в якому жив разом із ексдружиною Анджеліною Джолі та їхніми шістьма дітьми.

Сума угоди становить $39 млн, хоча торік вартість будинку, розташованого в закритому районі Голлівудських пагорбів, була $45 млн.

Варто зазначити, що Пітт придбав маєток ще в 1994 році, збудований він був у 1914-му.

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Протягом багатьох років Бред скуповував ділянки, прилеглі до маєтку, брав активну участь у проєктуванні та будівництві нових будівель і реконструкції старих.

Окрім величезної площі будинку, на території також є скейт-парк, бальний зал, кінотеатр, гараж для мотоциклів, кам’яний будинок і величезний ставок.

Сам Бред планує придбати житло менших розмірів.

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Джерело
TMZ
Теги
Бред Пітт
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