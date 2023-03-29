Голливудский актер Брэд Питт продал роскошное имение в Калифорнии, в котором жил вместе с экс-супругой Анджелиной Джоли и их шестью детьми.

Сума сделки составила $39 млн, хотя в прошлом году стоимость дома, расположенного в закрытом районе Голливудских холмов, была $45 млн.

Стоит отметить, что Питт приобрел имение еще в 1994 году, построено оно было в 1914-м.

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На протяжении многих лет Брэд скупал участки, прилегающие к поместью, и принимал активное участие в проектировании и строительстве новых построек и реконструкции старых.

Кроме огромной площади дома, на территории также есть скейт-парк, бальный зал, кинотеатр, гараж для мотоциклов, каменный дом и огромный пруд.

Сам Брэд планирует приобрести жилье поменьше.