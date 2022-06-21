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Це ще не кінець: фінальний трейлер 4 сезону Дивних див

21 Червня 2022, 19:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Очень странные дела

Компанія Netflix випустила останній трейлер 4 сезону популярного серіалу Дивні дива. Події відбуваються через 6 місяців після того, що показали глядачам наприкінці третього.

Четвертий сезон наслідуватиме головний сюжет – герої намагатимуться покінчити з Виворотом – потойбічним світом, звідки з’являються небезпечні істоти та несуть небезпеку людської реальності.

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У головних ролях вже добре знайомі актори – Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фін Вулфгард, Міллі Боббі Браун, Ноа Шнапп, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Чарлі Гітон та Наталія Дайєр.

Чекати фінальних епізодів 4 сезони Дивних див залишилося небагато – 8 та 9 серія вийдуть вже 1 червня на стримінговій платформі Netflix. Традиційно всю розв’язку покажуть вже в останній частині, яка має хронометраж у 2,5 години.

Відомо, що фінал 4 сезону – не кінець історії. Серіал заздалегідь продовжили на 5-й сезон. Для тих, хто не готовий чекати на вихід продовження, зараз ведуться роботи над спін-оффом шоу, який допоможе скрасити очікування.

Восени Netflix порадує клієнтів ще одним великим проєктом – йдеться про фільм із Мерилін Монро, яку зіграє Ана де Армас. Картину покажуть уже 23 вересня, і режисер пообіцяв закохати глядачів у образ співачки та актриси.

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