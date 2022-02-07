Організатори Золотої малини подали список номінантів на свою антипремію. Цього разу зробили окрему категорію для Брюса Вілліса, який зіграв у кількох провальних бойовиках.

Так, отримати статуетки можуть Емі Адамс, Рубі Роуз, Леброн Джеймс та Меган Фокс, яка знімалася з Брюсом Віллісом у трилері. Опівночі у високій траві — цей фільм отримав оцінку 24 зі 100 від критиків на сайті Metacritic.

Бен Аффлек може стати переможцем у номінації Найгірший актор другого плану, а для Брюса Вілліса зробили окрему категорію, де виділили одразу вісім невдалих фільмів, у яких він знявся за 2021 рік.

Серед найгірших фільмів — мюзикл Діана, Нескінченність з Марком Волбергом, Космічний джем: Нові легенди з Леброном Джеймсом та трилер Жінка у вікні з Ґері Олдменом та Емі Адамс.

Номінанти на антипремію Золота малина 2022

Найгірший фільм

Діана;

Нескінченність;

Космічний джем: Нові легенди;

Жінка у вікні;

Карен.

Найгірший актор

Скотт Іствуд – Небезпечний;

Рой Гартрампф – Діана;

Леброн Джеймс – Космічний джем: Нові легенди;

Бен Платт – Дорогий Еван Гансен;

Марк Волберг – Нескінченність.

Найгірша актриса

Емі Адамс – Жінка у вікні;

Джина де Ваал – Діана;

Меган Фокс – Опівночі у високій траві;

Терін Меннінг – Карен;

Рубі Роуз – Ангел помсти.

Найгірша актриса другого плану

Емі Адамс – Дорогий Еван Хансен;

Софі Куксон – Нескінченність;

Ерін Дейві – Діана;

Джуді Кей – Діана;

Терін Меннінг – Кожен останній з них.

Найгірший актор другого плану

Бен Аффлек – Остання дуель;

Нік Кеннон – Пограбування по-джентльменськи;

Мел Гібсон – Небезпечний;

Гарет Кіган – Діана.

Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року

Американська облога;

Злочинний квест;

Зоряний рубіж;

Глухий кут;

Фортеця;

Опівночі у високій траві;

За межею життя;

Вижити у грі.

Найгірший екранний дует

Будь-який актор і музичний номер – Діана;

Леброн Джеймс та будь-який мультяшний персонаж Warner – Космічний джем: Нові легенди;

Джаред Лето, або його семикілограмове латексне обличчя — Дім Гуччі;

Бен Платт і будь-який інший актор – Дорогий Еван Гансен;

Том і Джеррі – Том і Джеррі.

Найгірший римейк, сіквел чи плагіат

Том і Джеррі;

Карен;

Космічний джем: Нові легенди

Жінка у вікні;

Афера Олівера Твіста.

Найгірший режисер

Крістофер Ешлі – Діана;

Стівен Чбоскі – Дорогий Еван Гансен;

Коук Деніелс – Карен;

Ренні Гарлін – Пограбування по-джентльменськи;

Джо Райт – Жінка у вікні.

Найгірший сценарій

Діана;

Карен;

Пограбування по-джентльменськи;

Афера Олівера Твіста;

Жінка у вікні.

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