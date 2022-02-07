Організатори Золотої малини подали список номінантів на свою антипремію. Цього разу зробили окрему категорію для Брюса Вілліса, який зіграв у кількох провальних бойовиках.
Так, отримати статуетки можуть Емі Адамс, Рубі Роуз, Леброн Джеймс та Меган Фокс, яка знімалася з Брюсом Віллісом у трилері. Опівночі у високій траві — цей фільм отримав оцінку 24 зі 100 від критиків на сайті Metacritic.
Бен Аффлек може стати переможцем у номінації Найгірший актор другого плану, а для Брюса Вілліса зробили окрему категорію, де виділили одразу вісім невдалих фільмів, у яких він знявся за 2021 рік.
Серед найгірших фільмів — мюзикл Діана, Нескінченність з Марком Волбергом, Космічний джем: Нові легенди з Леброном Джеймсом та трилер Жінка у вікні з Ґері Олдменом та Емі Адамс.
Номінанти на антипремію Золота малина 2022
Найгірший фільм
- Діана;
- Нескінченність;
- Космічний джем: Нові легенди;
- Жінка у вікні;
- Карен.
Найгірший актор
- Скотт Іствуд – Небезпечний;
- Рой Гартрампф – Діана;
- Леброн Джеймс – Космічний джем: Нові легенди;
- Бен Платт – Дорогий Еван Гансен;
- Марк Волберг – Нескінченність.
Найгірша актриса
- Емі Адамс – Жінка у вікні;
- Джина де Ваал – Діана;
- Меган Фокс – Опівночі у високій траві;
- Терін Меннінг – Карен;
- Рубі Роуз – Ангел помсти.
Найгірша актриса другого плану
- Емі Адамс – Дорогий Еван Хансен;
- Софі Куксон – Нескінченність;
- Ерін Дейві – Діана;
- Джуді Кей – Діана;
- Терін Меннінг – Кожен останній з них.
Найгірший актор другого плану
- Бен Аффлек – Остання дуель;
- Нік Кеннон – Пограбування по-джентльменськи;
- Мел Гібсон – Небезпечний;
- Гарет Кіган – Діана.
Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року
- Американська облога;
- Злочинний квест;
- Зоряний рубіж;
- Глухий кут;
- Фортеця;
- Опівночі у високій траві;
- За межею життя;
- Вижити у грі.
Найгірший екранний дует
- Будь-який актор і музичний номер – Діана;
- Леброн Джеймс та будь-який мультяшний персонаж Warner – Космічний джем: Нові легенди;
- Джаред Лето, або його семикілограмове латексне обличчя — Дім Гуччі;
- Бен Платт і будь-який інший актор – Дорогий Еван Гансен;
- Том і Джеррі – Том і Джеррі.
Найгірший римейк, сіквел чи плагіат
- Том і Джеррі;
- Карен;
- Космічний джем: Нові легенди
- Жінка у вікні;
- Афера Олівера Твіста.
Найгірший режисер
- Крістофер Ешлі – Діана;
- Стівен Чбоскі – Дорогий Еван Гансен;
- Коук Деніелс – Карен;
- Ренні Гарлін – Пограбування по-джентльменськи;
- Джо Райт – Жінка у вікні.
Найгірший сценарій
- Діана;
- Карен;
- Пограбування по-джентльменськи;
- Афера Олівера Твіста;
- Жінка у вікні.
Переможців оголосять 26 березня – у ніч перед Оскаром-2022.