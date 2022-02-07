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З окремою категорією для Брюса Вілліса: список номінантів на Золоту малину 2022

7 Лютого 2022, 11:13
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Золотая малина
Джерело: Getty Images

Організатори Золотої малини подали список номінантів на свою антипремію. Цього разу зробили окрему категорію для Брюса Вілліса, який зіграв у кількох провальних бойовиках.

Так, отримати статуетки можуть Емі Адамс, Рубі Роуз, Леброн Джеймс та Меган Фокс, яка знімалася з Брюсом Віллісом у трилері. Опівночі у високій траві — цей фільм отримав оцінку  24 зі 100 від критиків на сайті Metacritic.

Бен Аффлек може стати переможцем у номінації Найгірший актор другого плану, а для Брюса Вілліса зробили окрему категорію, де виділили одразу вісім невдалих фільмів, у яких він знявся за 2021 рік.

Серед найгірших фільмів — мюзикл Діана, Нескінченність з Марком Волбергом, Космічний джем: Нові легенди з Леброном Джеймсом та трилер Жінка у вікні з Ґері Олдменом та Емі Адамс.

Номінанти на антипремію Золота малина 2022

Найгірший фільм

  • Діана;
  • Нескінченність;
  • Космічний джем: Нові легенди;
  • Жінка у вікні;
  • Карен.

Найгірший актор

  • Скотт Іствуд – Небезпечний;
  • Рой Гартрампф – Діана;
  • Леброн Джеймс – Космічний джем: Нові легенди;
  • Бен Платт – Дорогий Еван Гансен;
  • Марк Волберг – Нескінченність.

Найгірша актриса

  • Емі Адамс – Жінка у вікні;
  • Джина де Ваал – Діана;
  • Меган Фокс – Опівночі у високій траві;
  • Терін Меннінг – Карен;
  • Рубі Роуз – Ангел помсти.

Найгірша актриса другого плану

  • Емі Адамс – Дорогий Еван Хансен;
  • Софі Куксон – Нескінченність;
  • Ерін Дейві – Діана;
  • Джуді Кей – Діана;
  • Терін Меннінг – Кожен останній з них.

Найгірший актор другого плану

  • Бен Аффлек – Остання дуель;
  • Нік Кеннон – Пограбування по-джентльменськи;
  • Мел Гібсон – Небезпечний;
  • Гарет Кіган – Діана.

Найгірша акторська гра Брюса Вілліса у фільмі 2021 року

  • Американська облога;
  • Злочинний квест;
  • Зоряний рубіж;
  • Глухий кут;
  • Фортеця;
  • Опівночі у високій траві;
  • За межею життя;
  • Вижити у грі.

Найгірший екранний дует

  • Будь-який актор і музичний номер – Діана;
  • Леброн Джеймс та будь-який мультяшний персонаж Warner – Космічний джем: Нові легенди;
  • Джаред Лето, або його семикілограмове латексне обличчя — Дім Гуччі;
  • Бен Платт і будь-який інший актор – Дорогий Еван Гансен;
  • Том і Джеррі – Том і Джеррі.

Найгірший римейк, сіквел чи плагіат

  • Том і Джеррі;
  • Карен;
  • Космічний джем: Нові легенди
  • Жінка у вікні;
  • Афера Олівера Твіста.

Найгірший режисер

  • Крістофер Ешлі – Діана;
  • Стівен Чбоскі – Дорогий Еван Гансен;
  • Коук Деніелс – Карен;
  • Ренні Гарлін – Пограбування по-джентльменськи;
  • Джо Райт – Жінка у вікні.

Найгірший сценарій

  • Діана;
  • Карен;
  • Пограбування по-джентльменськи;
  • Афера Олівера Твіста;
  • Жінка у вікні.

Переможців оголосять 26 березня – у ніч перед Оскаром-2022.

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Джерело
TheWrap
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Золотая малина
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