Организаторы Золотой малины представили список номинантов на свою антипремию. В этот раз сделали отдельную категорию для Брюса Уиллиса, сыгравшего в нескольких провальных боевиках.
Получить статуэтки могут Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере Полночь на злаковом поле — этот фильм получил оценку 24 из 100 от критиков на сайте Metacritic.
Бен Аффлек может стать победителем в номинации Худший актер второго плана, а для Брюса Уиллиса сделали отдельную категорию, где выделили сразу восемь неудачных фильмов, в которых он снялся за 2021 год.
Среди худших фильмов — мюзикл Диана, Бесконечность с Марком Уолбергом, Космический джем 2 с Леброном Джеймсом и триллер Женщина в окне с Гэри Олдменом и Эми Адамс.
Номинанты на антипремию Золотая малина 2022
Худший фильм
- Диана;
- Бесконечность;
- Космический джем 2;
- Женщина в окне;
- Карен.
Худший актер
- Скотт Иствуд — Опасный;
- Рой Хартрампф — Диана;
- Леброн Джеймс — Космический джем 2;
- Бен Платт — Дорогой Эван Хансен;
- Марк Уолберг — Бесконечность.
Худшая актриса
- Эми Адамс — Женщина в окне;
- Джина де Ваал — Диана;
- Меган Фокс — Полночь на злаковом поле;
- Тэрин Мэннинг — Карен;
- Руби Роуз — Ангел мести.
Худшая актриса второго плана
- Эми Адамс — Дорогой Эван Хансен;
- Софи Куксон — Бесконечность;
- Эрин Дэйви — Диана;
- Джуди Кэй — Диана;
- Тэрин Мэннинг — Каждый последний из них.
Худший актер второго плана
- Бен Аффлек — Последняя дуэль;
- Ник Кэннон — Ограбление по-джентльменски;
- Мэл Гибсон — Опасный;
- Гарет Киган — Диана.
Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года
- Американская осада;
- Преступный квест;
- Звёздный рубеж;
- Тупик;
- Крепость;
- Полночь на злаковом поле;
- За гранью жизни;
- Выжить в игре.
Худший экранный дуэт
- Любой актер и музыкальный номер — Диана;
- Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — Космический джем 2;
- Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо — Дом Гуччи;
- Бен Платт и любой другой актр — Дорогой Эван Хансен;
- Том и Джерри — Том и Джерри.
Худший римейк, сиквел или плагиат
- Том и Джерри;
- Карен;
- Космический джем 2;
- Женщина в окне;
- Афера Оливера Твиста.
Худший режиссер
- Кристофер Эшли — Диана;
- Стивен Чбоски — Дорогой Эван Хансен;
- Коук Дэниелс — Карен;
- Ренни Харлин — Ограбление по-джентльменски;
- Джо Райт — Женщина в окне.
Худший сценарий
- Диана;
- Карен;
- Ограбление по-джентльменски;
- Афера Оливера Твиста;
- Женщина в окне.
Победителей объявят 26 марта — в ночь перед Оскаром-2022.