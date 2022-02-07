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С отдельной категорией для Брюса Уиллиса: список номинантов на Золотую малину 2022

7 февраля 2022, 11:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Золотая малина
Источник: Getty Images

Организаторы Золотой малины представили список номинантов на свою антипремию. В этот раз сделали отдельную категорию для Брюса Уиллиса,  сыгравшего в нескольких провальных боевиках.

Получить статуэтки могут Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере Полночь на злаковом поле — этот фильм получил оценку  24 из 100 от критиков на сайте Metacritic

Бен Аффлек может стать победителем в номинации Худший актер второго плана, а для Брюса Уиллиса сделали отдельную категорию, где выделили сразу восемь неудачных фильмов, в которых он снялся за 2021 год.

Среди худших фильмов — мюзикл Диана, Бесконечность с Марком Уолбергом, Космический джем 2 с Леброном Джеймсом и триллер Женщина в окне с Гэри Олдменом и Эми Адамс.

Номинанты на антипремию Золотая малина 2022

Худший фильм

  • Диана;
  • Бесконечность;
  • Космический джем 2;
  • Женщина в окне;
  • Карен.

Худший актер

  • Скотт Иствуд — Опасный;
  • Рой Хартрампф — Диана;
  • Леброн Джеймс — Космический джем 2;
  • Бен Платт — Дорогой Эван Хансен;
  • Марк Уолберг — Бесконечность.

Худшая актриса

  • Эми Адамс — Женщина в окне;
  • Джина де Ваал — Диана;
  • Меган Фокс — Полночь на злаковом поле;
  • Тэрин Мэннинг — Карен;
  • Руби Роуз — Ангел мести.

Худшая актриса второго плана

  • Эми Адамс — Дорогой Эван Хансен;
  • Софи Куксон — Бесконечность;
  • Эрин Дэйви — Диана;
  • Джуди Кэй — Диана;
  • Тэрин Мэннинг — Каждый последний из них.

Худший актер второго плана

  • Бен Аффлек — Последняя дуэль;
  • Ник Кэннон — Ограбление по-джентльменски;
  • Мэл Гибсон — Опасный;
  • Гарет Киган — Диана.

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

  • Американская осада;
  • Преступный квест;
  • Звёздный рубеж;
  • Тупик;
  • Крепость;
  • Полночь на злаковом поле;
  • За гранью жизни;
  • Выжить в игре.

Худший экранный дуэт

  • Любой актер и музыкальный номер — Диана;
  • Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — Космический джем 2;
  • Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо — Дом Гуччи;
  • Бен Платт и любой другой актр — Дорогой Эван Хансен;
  • Том и Джерри — Том и Джерри.

Худший римейк, сиквел или плагиат

  • Том и Джерри;
  • Карен;
  • Космический джем 2;
  • Женщина в окне; 
  • Афера Оливера Твиста.

Худший режиссер

  • Кристофер Эшли — Диана;
  • Стивен Чбоски — Дорогой Эван Хансен;
  • Коук Дэниелс — Карен;
  • Ренни Харлин — Ограбление по-джентльменски;
  • Джо Райт — Женщина в окне.

Худший сценарий

  • Диана;
  • Карен;
  • Ограбление по-джентльменски;
  • Афера Оливера Твиста;
  • Женщина в окне.

Победителей объявят 26 марта — в ночь перед Оскаром-2022.

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Источник
TheWrap
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Золотая малина
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