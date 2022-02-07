Организаторы Золотой малины представили список номинантов на свою антипремию. В этот раз сделали отдельную категорию для Брюса Уиллиса, сыгравшего в нескольких провальных боевиках.

Получить статуэтки могут Эми Адамс, Руби Роуз, Леброн Джеймс и Меган Фокс, которая снималась с Брюсом Уиллисом в триллере Полночь на злаковом поле — этот фильм получил оценку 24 из 100 от критиков на сайте Metacritic.

Бен Аффлек может стать победителем в номинации Худший актер второго плана, а для Брюса Уиллиса сделали отдельную категорию, где выделили сразу восемь неудачных фильмов, в которых он снялся за 2021 год.

Среди худших фильмов — мюзикл Диана, Бесконечность с Марком Уолбергом, Космический джем 2 с Леброном Джеймсом и триллер Женщина в окне с Гэри Олдменом и Эми Адамс.

Номинанты на антипремию Золотая малина 2022

Худший фильм

Диана;

Бесконечность;

Космический джем 2;

Женщина в окне;

Карен.

Худший актер

Скотт Иствуд — Опасный;

Рой Хартрампф — Диана;

Леброн Джеймс — Космический джем 2;

Бен Платт — Дорогой Эван Хансен;

Марк Уолберг — Бесконечность.

Худшая актриса

Эми Адамс — Женщина в окне;

Джина де Ваал — Диана;

Меган Фокс — Полночь на злаковом поле;

Тэрин Мэннинг — Карен;

Руби Роуз — Ангел мести.

Худшая актриса второго плана

Эми Адамс — Дорогой Эван Хансен;

Софи Куксон — Бесконечность;

Эрин Дэйви — Диана;

Джуди Кэй — Диана;

Тэрин Мэннинг — Каждый последний из них.

Худший актер второго плана

Бен Аффлек — Последняя дуэль;

Ник Кэннон — Ограбление по-джентльменски;

Мэл Гибсон — Опасный;

Гарет Киган — Диана.

Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года

Американская осада;

Преступный квест;

Звёздный рубеж;

Тупик;

Крепость;

Полночь на злаковом поле;

За гранью жизни;

Выжить в игре.

Худший экранный дуэт

Любой актер и музыкальный номер — Диана;

Леброн Джеймс и любой мультяшный персонаж Warner — Космический джем 2;

Джаред Лето, или его семи килограммовое латексное лицо — Дом Гуччи;

Бен Платт и любой другой актр — Дорогой Эван Хансен;

Том и Джерри — Том и Джерри.

Худший римейк, сиквел или плагиат

Том и Джерри;

Карен;

Космический джем 2;

Женщина в окне;

Афера Оливера Твиста.

Худший режиссер

Кристофер Эшли — Диана;

Стивен Чбоски — Дорогой Эван Хансен;

Коук Дэниелс — Карен;

Ренни Харлин — Ограбление по-джентльменски;

Джо Райт — Женщина в окне.

Худший сценарий

Диана;

Карен;

Ограбление по-джентльменски;

Афера Оливера Твиста;

Женщина в окне.

Победителей объявят 26 марта — в ночь перед Оскаром-2022.