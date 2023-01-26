Шахрайка Анна Сорокіна, відома як Анна Делві, зніме реаліті-шоу зі знаменитостями. Серед гостей очікуються мільярдер Ілон Маск, співачка Мадонна, художниця Марина Абрамович, письменниця Отеса Мошфег та інші.

Суть шоу полягатиме в тому, щоб готувати разом із знаменитостями та обговорювати історії з життя. Розкаже Делві і про досвід перебування у в’язниці, а також про те, як намагається відновити свою репутацію.

– Немає нічого кращого, ніж зібрати кураторську групу друзів, щоб поділитися життєвими історіями та насолодитися чудовим кулінарним досвідом, – сказала 32-річна Анна.

Варто зазначити, що шоу зніматимуть у квартирі Анни в Нью-Йорку, оскільки вона перебуває під домашнім арештом.

Зараз дивляться Хто така Анна Делві Анна Сорокіна, вона ж Делві, народилася 1991 року в РФ. Її батьки іммігрували до Німеччини. В 2013 році вона перебралася до Нью-Йорка. У США аферистка створила вигадану особу, назвавши себе багатою спадкоємицею нафтового магната. Завівши знайомство у ділових та світських колах, Сорокіна захотіла відкрити приватний клуб Фонд Анни Делві. Звернувшись до банку по кредит, вона надала фальшиві документи. У 2017 році її заарештували, встановивши, що з 2016 до року арешту вона вкрала в загальній сумі $275 тис. У лютому 2021 року суд звільнив Делві достроково, але вже 2022-го аферистку знову затримали через проблеми з американською візою. Наразі вона під домашнім арештом. Варто зазначити, що торік на стрімінговій платформі Netflix вийшов серіал Вигадана Анна, заснований на історії життя Делві. Читайте також: Ідеальний на 93%: названо найкрасивішого чоловіка у світі

Джерело PageSix

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