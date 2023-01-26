Мошенница Анна Сорокина, известная как Анна Делви снимет реалити-шоу со знаменитостями. Среди гостей ожидаются миллиардер Илон Маск, певица Мадонна, художница Марина Абрамович, писательница Отесса Мошфег и другие.

Суть шоу будет состоять в том, чтобы готовить вместе со знаменитостями и обсуждать истории из жизни. Расскажет Делви и о своем опыте пребывания в тюрьме, а также о том, как путается восстановить свою репутацию.

— Нет ничего лучше, чем собрать кураторскую группу друзей, чтобы поделиться жизненными историями и насладиться отличным кулинарным опытом, — сказала 32-летняя Анна.

Стоит отметить, что шоу будут снимать в квартире Анны в Нью-Йорке, поскольку она находится под домашним арестом.

Сейчас смотрят Кто такая Анна Делви Анна Сорокина, она же Делви, родилась в 1991 году в РФ. Ее родители иммигрировали в Германию. В 2013 году она перебралась в Нью-Йорк. В США аферистка создала вымышленную личность, назвав себя богатой наследницей нефтяного магната. Заведя знакомство в деловых и светских кругах, Сорокина захотела открыть частный клуб Фонд Анны Делви. Обратившись в банк за кредитом, она предоставила фальшивые документы. В 2017 году ее арестовали, установив, что с 2016 по год ареста она украла в общей сумме $275 тыс. В феврале 2021 года суд освободил Делви досрочно, но уже в 2022-ом аферистку вновь задержали из-за проблем с американской визой. Теперь она под домашним арестом. Стоит отметить, что в прошлом году на стриминговой платформе Netflix вышел сериал Изобретая Анну, основанный на истории жизни Делви. Читайте также: Идеален на 93%: назван самый красивый мужчина в мире

Источник PageSix

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