Американський рок-гурт Linkin Park анонсував вихід пісні Lost із голосом Честера Беннінгтона, який наклав на себе руки.

Трек був анонсований серією загадкових постів колективу в Instagram, присвячених 20-річчю альбому Meteora 2003 року. Він буде випущений у п’ятницю – 10 лютого.

– Lost – нова, ніколи раніше не представлена пісня з архівів Meteora, – йдеться під відео-анонсом композиції.

Нагадаємо, соліст Linkin Park Честер Беннінгтон наклав на себе руки в липні 2017 року. Він повісився, коли йому був 41 рік. Після його смерті колектив узяв перерву.

Зараз дивляться У 2019 році співзасновник гурту Майк Шинода припустився можливості випуску нових пісень, але в 2022-му заявив, що це навряд чи станеться незабаром, попросивши фанатів не надто на це сподіватися, щоб потім не розчаруватися. Як бачимо, Linkin Park все ж таки вирішив порадувати шанувальників новою творчістю. Читайте також: Мадонна здивувала шанувальників зовнішнім виглядом на Греммі – якою співачка була 5-20 років тому

Джерело People

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