Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход песни Lost с голосом Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством.

Трек был анонсирован серией загадочных постов коллектива в Instagram, которые посвящены 20-летию альбома Meteora 2003 года. Он будет выпущен в пятницу — 10 февраля.

— Lost — новая, никогда ранее не представленная песня из архивов Meteora, — говорится под видео-анонсом композиции.

Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Он повесился, когда ему был 41 год. После его смерти коллектив взял перерыв.

Сейчас смотрят В 2019 году соучредитель группы Майк Шинода допустил возможность выпуска новых песен, но в 2022-м заявил, что это вряд ли произойдет скоро, попросив фанатов не слишком на это надеяться, чтобы потом не разочароваться. Как видим, Linkin Park все же решил порадовать поклонников новым творчеством. Читайте также: Мадонна удивила поклонников внешним видом на Грэмми — какой певица была 5-20 лет назад

Источник People

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