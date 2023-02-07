Американская рок-группа Linkin Park анонсировала выход песни Lost с голосом Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством.
Трек был анонсирован серией загадочных постов коллектива в Instagram, которые посвящены 20-летию альбома Meteora 2003 года. Он будет выпущен в пятницу — 10 февраля.
— Lost — новая, никогда ранее не представленная песня из архивов Meteora, — говорится под видео-анонсом композиции.
Напомним, солист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой в июле 2017 года. Он повесился, когда ему был 41 год. После его смерти коллектив взял перерыв.
В 2019 году соучредитель группы Майк Шинода допустил возможность выпуска новых песен, но в 2022-м заявил, что это вряд ли произойдет скоро, попросив фанатов не слишком на это надеяться, чтобы потом не разочароваться.
Как видим, Linkin Park все же решил порадовать поклонников новым творчеством.