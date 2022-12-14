Компанія Paramount Pictures показала тизер шостого комедійного американського фільму Крик. Прем’єра кінострічки запланована на 10 березня 2023 року.

Події у фільмі розгортаються в Нью-Йорку. Історія крутиться навколо чотирьох людей, які вижили в останній серії вбивств Примарної особи у Вудсборо. Йдеться про Сема, Мінді, Чада і Тару. Вони вирушають у нове місто, щоб заново розпочати життя, проте маніяк переслідує їх.

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У шостій частині Крику глядачі побачать Гейден Панеттьєр, Кортні Кокс, Мелісу Баррер, Жасмін Савой Браун, Мейсона Гудінга та Дженну Ортегу.

Остання, до речі, наразі на слуху, оскільки саме вона зіграла головну героїню в гучному серіалі Венздей.