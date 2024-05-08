Певица Настя Каменских нежно обратилась к мужу Потапу на фоне постоянных слухов о разводе. Она поздравила артиста с днем рождения, но вызвала волну хейта в сторону продюсера.

Настя Каменских поздравила Потапа

На своей странице в Instagram певица опубликовала фото мужа. На снимке он сидит за столом и смотрит в камеру, а, очевидно, Настина рука ласково касается его лица.

— С Днем рождения, любимый, — подписала фотографию артистка, которая недавно выпустила трек Moloko.

Сегодня Потапу исполнилось 43 года. Недавно он сам поздравлял свою жену с днем рождения. Насте Каменских 4 мая исполнилось 37.

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Реакция сети на поздравление Потапа

В комментариях пользователи критикуют артиста за постоянное отсутствие в Украине и вместо традиционных праздничных пожеланий оставляют резкие высказывания.

Бедный Потап, устал за границей.

Надеюсь, больше его в Украине никто не увидит.

Пусть домой валит. Хотя такие, как Потап, не нужны в Украине.

Что-то очень похудел и постарел! Какой-то дед! Видимо, по Украине скучает уклонист!

Фу, зрада, отвращение. У — уклонист.

Правда, на каждый критический комментарий нашлись слова и у тех, кто поддерживает музыканта, несмотря на все скандалы, связанные с ним.

Сколько дома на диване сидят и желчью плюются. Как жаль, что все такие злые стали. Сосед или брат не служит — то норм, если публичный — то ужас.

Лучше сидеть за границей и донатить, чем здесь языками только с дивана лаять.

Интересное у нас общество. Сами служить не хотят, мечтают свалить за границу! А если кто-то там сидит, то сразу “уклонист, предатель” и т. д.

С днем рождения, Алексей! Желаю вам вдохновения, гармонии и много классных проектов! Спасибо за ваше творчество и деятельность!

Нашлись среди подписчиков и те, кто удивился, что супруги до сих пор вместе, несмотря на все слухи о разводе. Разговоры о том, что пара расходится, появились в конце прошлой осени.