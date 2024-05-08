Певица Настя Каменских нежно обратилась к мужу Потапу на фоне постоянных слухов о разводе. Она поздравила артиста с днем рождения, но вызвала волну хейта в сторону продюсера.
Настя Каменских поздравила Потапа
На своей странице в Instagram певица опубликовала фото мужа. На снимке он сидит за столом и смотрит в камеру, а, очевидно, Настина рука ласково касается его лица.
— С Днем рождения, любимый, — подписала фотографию артистка, которая недавно выпустила трек Moloko.
Сегодня Потапу исполнилось 43 года. Недавно он сам поздравлял свою жену с днем рождения. Насте Каменских 4 мая исполнилось 37.
Реакция сети на поздравление Потапа
В комментариях пользователи критикуют артиста за постоянное отсутствие в Украине и вместо традиционных праздничных пожеланий оставляют резкие высказывания.
- Бедный Потап, устал за границей.
- Надеюсь, больше его в Украине никто не увидит.
- Пусть домой валит. Хотя такие, как Потап, не нужны в Украине.
- Что-то очень похудел и постарел! Какой-то дед! Видимо, по Украине скучает уклонист!
- Фу, зрада, отвращение. У — уклонист.
Правда, на каждый критический комментарий нашлись слова и у тех, кто поддерживает музыканта, несмотря на все скандалы, связанные с ним.
- Сколько дома на диване сидят и желчью плюются. Как жаль, что все такие злые стали. Сосед или брат не служит — то норм, если публичный — то ужас.
- Лучше сидеть за границей и донатить, чем здесь языками только с дивана лаять.
- Интересное у нас общество. Сами служить не хотят, мечтают свалить за границу! А если кто-то там сидит, то сразу “уклонист, предатель” и т. д.
- С днем рождения, Алексей! Желаю вам вдохновения, гармонии и много классных проектов! Спасибо за ваше творчество и деятельность!
Нашлись среди подписчиков и те, кто удивился, что супруги до сих пор вместе, несмотря на все слухи о разводе. Разговоры о том, что пара расходится, появились в конце прошлой осени.