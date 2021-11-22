У холодну пору року хочеться максимально урізноманітнити свій гардероб. Не єдиними светрами чи гольфами можна міксувати свої повсякденні образи, чудова альтернатива – жилет.

Із чим носити жилетку та як грамотно поєднувати її з іншими предметами гардеробу, розповіла Фактам ICTV персональний стиліст Юлія Крижалка.

Незмінним правилом для того, щоб підвищити градус свого фешн-стилю є багатошаровість. Головний момент: кожен наступний шар має бути щільнішим за попередній.

Формула образу: базовий гольф, вовняний подовжений жилет, oversize-жакет, дублянка, штани прямого крою, масивні черевики і маленька сумочка.

Носити жилетку можна і з сорочками.

– Бажано, щоб сорочка була більш oversize. Це візуально збагатить образ, – наголосила Юлія.

Формула образу: вовняна жилетка, біла сорочка, штани з екошкіри та бастіонне взуття.

Поєднувати жилетку можна і з трикотажною сукнею.

Формула образу: подовжена трикотажна сукня приталеного силуету, подовжений вовняний жилет, стьобане пальто, високі чоботи на масивній підошві та сумка-шопер.

Чудовий вигляд матиме мікс із сукнями-сорочками.

Носіть жилет зі спідницями-міді.

Формула образу: вовняна жилетка, блуза із щільної тканини, джинсова спідниця-міді, високі козаки, дублянка та сумка на плече.

Одягати жилетку можна і з класичними костюмами.

Формула образу: класичний піджак, водолазка, укорочена жилетка, класичні штани, черевики з квадратним носиком, двобортне пальто та сумка-тоут.

Поверх легких суконь. Холодна пора року не привід відмовитися від легких романтичних суконь (наприклад, у квітковий принт).

Відповідно, формула образу: легка сукня з довгим рукавом у квітковий принт, тепла в’язана жилетка, високі чоботи на стійкому підборі, пальто міді, маленька сумочка.

Крім в’язаних жилетів, не забуваємо про варіанти під пуховик. Суперзручно, тепло та стильно.

Багатошарова формула: гольф, щільна верхня сорочка, жилет пуховий, джогери, черевики на масивній підошві, великий капелюх.