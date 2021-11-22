В холодное время года хочется максимально разнообразить свой гардероб. Не только свитерами или гольфами можно миксовать свои повседневные образы, прекрасная альтернатива — жилетка.
С чем носить жилетку и как грамотно сочетать ее с другими предметами гардероба, рассказала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалка.
Неизмененное правило для того, чтобы повысить градус своего фешн-стиля является многослойность. Главный момент: каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего.
Формула образа: базовый гольф, шерстяная удлиненная жилетка, oversize-жакет, дубленка, брюки прямого кроя, массивные ботинки и маленькая сумочка.
Носить жилетку можно и с рубашками.
— Желательно, чтобы рубашка была более oversize. Это визуально обогатит образ, — отметила Юлия.
Формула образа: шерстяная жилетка, белая рубашка, брюки из экокожи и бастионная обувь.
Сочетать жилетку можно и с трикотажным платьем.
Формула образа: удлиненное трикотажное платье приталенного силуэта, удлиненный шерстяной жилет, стеганое пальто, высокие сапоги на массивной подошве и сумка-шопер.
Прекрасно будет смотреться микс с платьями-рубашками.
Носите жилетку с юбками миди.
Формула образа: шерстяная жилетка, блузка из плотной ткани, джинсовая юбка миди, высокие казаки, дубленка и сумка на плечо.
Одевать жилетку можно и с классическими костюмами.
Формула образа: классический пиджак, водолазка, укороченная жилетка, классические брюки, ботинки с квадратным носиком, двухбортное пальто и сумка-тоут.
Поверх легких платьев. Холодная пора года — не повод отказаться от легких романтических платьев (например, в цветочный принт).
Соответственно, формула образа: легкое платье с длинным рукавом в цветочный принт, теплая вязаная жилетка, высокие сапоги на стойком каблуке, пальто миди, маленькая сумочка.
Кроме вязаных жилетов, не забываем о вариантах под пуховик. Суперудобно, тепло и стильно.
Многослойная формула: гольф, плотная верхняя рубашка, жилет пуховой, джогеры, ботинки на массивной подошве, большая шляпа.
— Жилетка (удлиненная или укороченная) — незаменимая вещь, которая не теряет актуальности уже несколько сезонов подряд. Эту вещь вы смело можете вписать в список покупок во время черной пятницы, — подытожила стилист.