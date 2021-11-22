В холодное время года хочется максимально разнообразить свой гардероб. Не только свитерами или гольфами можно миксовать свои повседневные образы, прекрасная альтернатива — жилетка.

С чем носить жилетку и как грамотно сочетать ее с другими предметами гардероба, рассказала Фактам ICTV персональный стилист Юлия Крыжалка.

Неизмененное правило для того, чтобы повысить градус своего фешн-стиля является многослойность. Главный момент: каждый следующий слой должен быть плотнее предыдущего.

Формула образа: базовый гольф, шерстяная удлиненная жилетка, oversize-жакет, дубленка, брюки прямого кроя, массивные ботинки и маленькая сумочка.

Носить жилетку можно и с рубашками.

— Желательно, чтобы рубашка была более oversize. Это визуально обогатит образ, — отметила Юлия.

Формула образа: шерстяная жилетка, белая рубашка, брюки из экокожи и бастионная обувь.

Сочетать жилетку можно и с трикотажным платьем.

Формула образа: удлиненное трикотажное платье приталенного силуэта, удлиненный шерстяной жилет, стеганое пальто, высокие сапоги на массивной подошве и сумка-шопер.

Прекрасно будет смотреться микс с платьями-рубашками.

Носите жилетку с юбками миди.

Формула образа: шерстяная жилетка, блузка из плотной ткани, джинсовая юбка миди, высокие казаки, дубленка и сумка на плечо.

Одевать жилетку можно и с классическими костюмами.

Формула образа: классический пиджак, водолазка, укороченная жилетка, классические брюки, ботинки с квадратным носиком, двухбортное пальто и сумка-тоут.

Поверх легких платьев. Холодная пора года — не повод отказаться от легких романтических платьев (например, в цветочный принт).

Соответственно, формула образа: легкое платье с длинным рукавом в цветочный принт, теплая вязаная жилетка, высокие сапоги на стойком каблуке, пальто миди, маленькая сумочка.

Кроме вязаных жилетов, не забываем о вариантах под пуховик. Суперудобно, тепло и стильно.

Многослойная формула: гольф, плотная верхняя рубашка, жилет пуховой, джогеры, ботинки на массивной подошве, большая шляпа.