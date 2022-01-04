Спідниця-олівець – це актуальна річ, яку можна знайти практично у кожному базовому гардеробі. Такий фасон візуально робить фігуру більш стрункою, а також легко поєднуються з іншими речами.

Персональна стилістка Юлія Крижалка розповіла, з чим носити спідницю-олівець, а також назвала формули стильних образів.

Спідниця-олівець вдало поєднується із об’ємним верхом: блузи із рукавами-воланами, об‘ємні в‘язані светри, oversize жакети.

– Основна мета — врівноважити приталений силует низу об’ємом. Ось, до прикладу, така носибельна формула: oversize жакет (або вільнішого крою, якщо ви не полюбляєте речі такого типу) + базовий топ + спідниця олівець + високі чоботи на підборах + сумка тоут + подовжене пальто у довжину спідниці, – поділилася Юлія.

Спідницю такого фасону можна міксувати як із взуттям на підборах, так із більш повсякденними варіантами. Формула: в’язаний светр + спідниця олівець + масивні боти + вкорочена дублянка + сумка шопер.

Спідниця-олівець підходить як для повсякденних, так і для луків вихідного дня.

– До прикладу, якщо ви збираєтесь на вечірку, то доповнити образ можна вишуканим верхом у вигляді шовкових блуз + взуваємо туфлі на підборах (теж експерементуємо із кольором та фактурами) + акцентний клатч + святковий макіяж та зачіска і вуаля, ваш вишуканий образ із спідницею-олівець готовий, – додала стилістка.