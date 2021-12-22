Модницям давно припали до душі сукні-комбінації. Крім того, нині дівчата активно шукають образи на Новий рік.

Сукня-комбінація – чудовий варіант, аби мати елегантний та жіночний вигляд. Проте варто уважно поставитися до вибору такої сукні, щоб у людей не виникло думки, наче ви щойно з ліжка вибралися.

Про те, як обрати актуальний варіант сукні-комбінації, а також із чим її комбінувати, Фактам ICTV розповіла стилістка Анастасія Мала.

Які варіанти сукні-комбінації актуальні у наш час

– Звичайно, з атласу, атласу-сатину або шовку. Тобто, ті, які трішки відбивають світло, із глянцевою текстурою. Вони на вигляд актуальні та цікаві. Нині краще обирати вільний силует. Тобто, щоб він не дуже прилягав. Сукня має йти по фігурі, але це не повинна бути повністю в обліпку, – зазначила стилістка.

Сукня-комбінація має кілька варіацій. Зверху це може бути звичайна майка з м’яким v-подібним вирізом, може бути виріз-човник, може бути “гойдалочка” (це коли в районі декольте тканина м’яко спадає). Може бути американська пройма, яка практично закриває груди та доходить до початку шиї. Абсолютно всі ці варіанти – актуальні. Крім того, сукні-комбінації нині можна знайти із довгим рукавом. Це також актуальний варіант.

– Щодо довжини, то найактуальніший та найкращий вона зараз має вигляд в міді. Це такий універсальний варіант, який можна буде стилізувати як для якихось вечірніх виходів, так і для повсякденних образів, – переконує спеціалістка.

Якщо ви вирішите обрати сукню-комбінацію з довжиною максі, то одягати її варто лише на вечірні виходи поміж люди. Було б добре прикрасити такий образ туфлями-лодочками, структурованим жакетом. До речі, такі прийоми можна застосовувати і з сукнями довжини міді.

– Довжина міні матиме неактуальний вигляд. Хіба якщо йдеться про дівчат дуже малого зросту. Тоді можна розглядати такий варіант, але я не раджу, – зазначила стилістка.

Яке взуття краще обрати під сукню-комбінацію

– Чим стилізувати? Звичайно, що зараз найактуальніше говорити про новорічні образи. Стилізувати сукню-комбінацію з таким взуттям, як туфлі-лодочки. Тобто, із гострим носиком на підборі. Це може бути невисокий підбор, це може бути шпилька, це може бути навіть квадратний каблук, – додала Анастасія Мала.

Вона зауважила, що доповнити образ допоможе сумка з атласним або блискучим фінішем.

– Зараз дуже актуальні варіанти зі стразами. Можна додати до такого образу довгі сережки з камінчиками. Буде дуже-дуже цікаво, – переконує стилістка.

Гарний вигляд матиме, якщо поверх такої сукні додати корсет.

– Це можуть бути мереживні корсети, особливо на якусь вечірку, – додала Мала.

Взимку утеплитися в сукні-комбінації допоможе жакет.

– Я рекомендую просто накинути на плечі. Так буде елегантніше і не втратиться зміст цієї сукні-комбінації, – додала Анастасія.

Якщо йдеться про повсякденні виходи, тоді сукні-комбінації краще стилізувати із грубими черевиками зі шнурками.

– Наверх можна додати якийсь оверсайз-светр. Тобто, просто накидаємо поверх сукні-комбінації оверсайз-светр грубої в’язки, додаємо масивні черевики зі шнурками, – зазначила спеціалістка.

Вона додала, що під такі сукні можна вдягати колготи. Наприклад, під чорну комбінацію – чорні колготи. Проте такий варіант не сильно підходить у холодну пору року.

– Теж класно це все поєднати з пальто. Наприклад, коли температура доходить до нуля, то це буде найкращий варіант з усього верхнього одягу, який до того всього образу додати, – заявила стилістка.

Проте якщо на вулиці не так вже й холодно, такі сукні можна стилізувати і з короткими куртками та грубими черевиками.

Які варіанти сукні-комбінації неактуальні

Це коли вони занадто приталені, коли немає повітря між сукнею й тілом. Теж неактуальний вигляд матиме, якщо поверх сукні-комбінації додати пояс.

Ще один неактуальний варіант – сукні з мереживними вставками. Проте сукні, оздоблені пір’ям – нині у тренді, їх можна сміливо одягати на вечірки. Однак такі сукні складніше стилізувати у повсякденних образах.

Важливо звертати увагу на те, наскільки якісно пошита сукня. Адже той самий шов оверлок може псувати низ сукні.

Також є один прийом із сукнею-комбінацією, який вже відійшов у минуле. Йдеться про те, коли ми такі сукні носили поверх футболок, гольфів.