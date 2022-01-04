Юбка-карандаш – это актуальная вещь, которую можно найти практически в каждом базовом гардеробе. Такой фасон визуально делает фигуру более стройной, а также легко сочетается с другими вещами.

Персональная стилистка Юлия Крыжалка рассказала, с чем носить юбку-карандаш, а также назвала формулы стильных образов.

Юбка-карандаш удачно сочетается с объемным верхом: блузы с рукавами-воланами, объемные вязаные свитера, oversize жакеты.

— Основная цель – уравновесить приталенный силуэт низа объемом. Вот, к примеру, такая носибельная формула: oversize жакет (или более свободного кроя, если вы не любите вещи такого типа) + базовый топ + карандаш юбка + высокие сапоги на каблуке + сумка тоут + удлиненное пальто в длину юбки, — поделилась Юлия.

Юбку такого фасона можно миксовать как с обувью на каблуке, так и с более повседневными вариантами. Формула: вязаный свитер + карандаш юбка + массивные боты + укороченная дубленка + сумка шоппер.

Юбка-карандаш подходит как для повседневных, так и для луков выходного дня.

— К примеру, если вы собираетесь на вечеринку, то дополнить образ можно изысканным верхом в виде шелковых блуз + обуваем туфли на каблуке (тоже экспериментируем с цветом и фактурами) + акцентный клатч + праздничный макияж и прическа и вуаля, ваш изысканный образ с юбкой- карандаш готов, – добавила стилист.