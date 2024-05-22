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Втік до РФ і закликає до захоплення Києва: Юрію Бардашу повідомлено про підозру

22 Травня 2024, 13:11
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Втік до РФ і закликає до захоплення Києва: Юрію Бардашу повідомлено про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру і музиканту Юрію Бардашу, який втік до Росії та закликає до захоплення Києва і Харкова.

Юрію Бардашу оголосили про підозру

На початку повномасштабного вторгнення Бардаш втік до РФ, де розпочав широку інформкампанію на підтримку окупантів.

Він регулярно публікує антиукраїнські дописи на сторінках свого Telegram-каналу із загальною аудиторією майже 50 тис. користувачів. Також фігурант повторює тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube.

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Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
  • чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки Бардаш переховується від правосуддя на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що в січні 2024 року Юрій Бардаш отримав російський паспорт та похвалився ним на тлі триколора і портрета Путіна.

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Джерело
СБУ
Теги
СБУ Юрій Бардаш
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