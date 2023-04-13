18 квітня національна музична премія YUNA оголосить переможців. Через повномасштабну війну оргкомітет суттєво змінив регламент, а тому у 2023 році буде інший формат.

Переможців за традицією оберуть члени журі, однак робитимуть вони його не у звичних номінаціях, а лише з одного списку – Топ-100 пісень, які найбільше ротують на всеукраїнських радіостанціях за період 24 лютого – 31 грудня 2022 року. 12 треків, що отримають найбільше голосів експертів, стануть переможцями.

– В умовах широкомасштабної війни вважаємо неприпустимим влаштовувати пряму конкуренцію і визначати, скажімо, хто найкращий виконавець – Monatik чи Артем Пивоваров. Нам важливо нагородити й надихнути тих артистів, які змогли створити справді незламну музику, що загартовувала бойовий дух українців у найтяжчий рік нашої сучасної історії, – каже співзасновник і генпродюсер YUNA Павло Шилько.

Подія відбудеться онлайн на YouTube-каналі премії YunaAwards. Початок трансляції о 12:00. Ведучим церемонії стане Володимир Остапчук.

До складу журі YUNA традиційно входять представники радіостанцій, музичного телебачення, квиткових операторів, музичні оглядачі й аналітики ЗМІ з більш ніж п’ятирічним досвідом роботи у відповідній сфері.

Окремо оргкомітетом буде присуджено спеціальні нагороди представникам музичної індустрії України за їхній особливий внесок у розвиток української музики в умовах повномасштабної війни.

Нагороди YUNA не зможуть отримати артисти, які публічно підтримали російську агресію проти України, перебувають під санкціями України, країн ЄС і США.

Фото: пресслужба премії Yuna