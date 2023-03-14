14 березня в Україні відзначають День добровольця. Свято покликане вшанувати хоробрих українців, які добровільно стали на захист своєї держави.

Добровольчий рух у нашій країні має особливе значення ще з часів Революції гідності. Дата, до речі, також обрана не випадково – саме 14 березня 2014 року перші добровольці із самооборони Майдану прибули на військовий полігон у Нових Петрівцях. Там був сформований Перший добровольчий батальйон, який брав участь в АТО на Донбасі.

З початком повномасштабного вторгнення добровольчий рух набув в Україні зовсім інших масштабів. Ба більше, світ побачив неймовірні приклади самоорганізації добровольців. Чого лише варті історії сумської ТрО.

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Серед артистів та музикантів також чимало добровольців, які з перших днів стоять на захисті країни: гурт Бумбокс, зокрема Андрій Хливнюк, Олександр Положинський, Фагот, лідер гурту O.Trovald Женя Галич, Tamerlan та інші.

Також до лав ТрО вступив і гурт Антитіла, зокрема лідер колективу Тарас Тополя, який нещодавно випустив сингл Фортеця Бахмут.

У коментарі Фактам ICTV Тарас Тополя зізнався, що колектив отримав шалений фідбек від українців.

– Нам приходить дуже багато відгуків про пісню Фортеця Бахмут. Найчастіше в соціальних мережах: Instagram, Facebook. Військові надсилають у директ. В TikTok величезна кількість відео знята під цю пісню. Звичайно, вона подобається хлопцям, бо вона чесна. В ній передані ті відчуття, які ми, гурт Антитіла, проходили протягом пів року служби на передовій, на полі бою, – зазначив Тополя.

Він додав, що варто підтримувати тих музикантів, які пішли добровольцями на фронт.

– Я б порадив послухати виконавців, які з нами з першого дня пішли на війну, вступили до 130 батальйону територіальної оборони міста Києва як добровольці. Місяць тому були виведені з Бахмутського напрямку для відновлення в Київ. Це соліст гурту Нумер 482 Віталій Кириченко, соліст гурту Тінь сонця Сергій Василюк. Я вам точно можу сказати, що ці хлопці гідно виконали свій громадянський обов’язок. У найважчих ситуаціях вони не боялися, стояли і робили свою роботу в окопах, під обстрілами, втрачаючи побратимів та прикриваючи їх спини. Віддячити можете, послухавши їхню музику, написавши коментар. Їм буде приємно, – наголосив Тарас Тополя.

Окрім того, музика дарує нам ще й певну розрядку, наснагу та можливість не зійти з розуму. Факти ICTV поцікавилися у бійців, яку музику вони слухають на фронті. Спойлер: у вас вийде непогано оновити й свої плейлісти.

Окрім тих, хто дав дозвіл на публікацію, були й військові, які просто поділилися своїми вподобаннями. З огляду на це, можна сказати, що улюбленцями все одно залишаються Kalush Orchestra та Skofka.

Боєць на позивний Беня із 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців поділився своїми вподобаннями: від Жадана і Собак до Структури щастя.

Техно-DJ Detcom, який з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну проходить службу у 206 батальйоні ТрО Києва, розповів, що нині чекає, поки його товариш, виконавець MRD з Норвегії, допише свій куплет їх спільного треку.

А поки він ділиться своїм плейлістом, в якому, зокрема, звучить й українська виконавиця з 90-х Руся.

Це, до речі, непоганий індикатор. У 90-ті був бум української пісні, але в один момент ми все втратили. Тому нині варто наздоганяти.

І куди ж ми вже без гурту Океан Ельзи, який став голосом і революцій, і війни. Нині Святослав Вакарчук активно дає акустичні концерти на фронті та прифронтових містах. Принаймні у плейлісті бійця з позивним Музикант його пісень чимало.

А ось у переліку улюблених треків бійця на позивний Кот з 204 окремого батальйону територіальної оборони Києва більше українського року від Карна та Бумбоксу.

Якщо хочете почитати більше історій військових, які добровільно пішли захищати Україну, переходьте за посиланням на матеріал Оксани Михайлової до Дня українського добровольця.

І на останок не забувайте, що за країну треба боротися, а слухати варто лише маму та якісні українські пісні.