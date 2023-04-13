18 апреля национальная музыкальная премия YUNA объявит победителей. Из-за полномасштабной войны оргкомитет существенно изменил регламент, а потому в 2023 году будет иной формат.

Победителей по традиции выберут члены жюри, однако делать они его будут не в привычных номинациях, а только из одного списка — Топ-100 песен, наиболее ротируемых на всеукраинских радиостанциях за период 24 февраля — 31 декабря 2022 года. 12 треков, которые получат больше всего голосов экспертов, станут победителями.

— В условиях широкомасштабной войны считаем недопустимым устраивать прямую конкуренцию и определять, скажем, кто лучший исполнитель — Monatik или Артем Пивоваров. Нам важно наградить и вдохновить тех артистов, которые смогли создать действительно несокрушимую музыку, которая закаляла боевой дух украинцев в самый тяжелый год нашей современной истории, — говорит соучредитель и генпродюсер YUNA Павел Шилько.

Событие состоится онлайн на YouTube-канале премии YunaAwards. Начало трансляции в 12:00. Ведущим церемонии станет Владимир Остапчук.

В состав жюри YUNA традиционно входят представители радиостанций, музыкального телевидения, билетных операторов, музыкальные обозреватели и аналитики СМИ с более чем пятилетним опытом работы в соответствующей сфере.

Отдельно оргкомитет присуждает специальные награды представителям музыкальной индустрии Украины за их особый вклад в развитие украинской музыки в условиях полномасштабной войны.

Награды YUNA не смогут получить артисты, которые публично поддержали российскую агрессию против Украины, находятся под санкциями Украины, стран ЕС и США.

Фото: пресс-служба премии Yuna