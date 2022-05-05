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Ели сколько хотели и плавали в бассейне: в доме Ирины Билык жили оккупанты

5 мая 2022, 15:16
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ели сколько хотели и плавали в бассейне: в доме Ирины Билык жили оккупанты

Украинская певица Ирина Билык рассказала, как в ее доме жили оккупанты, и чем там занимались. По ее словам, вместе с 5-летним сыном Табризом она была вынуждена покинуть свое жилище в самом начале войны.

Известно, что ее дом расположен в селе Березовка Бучанского района — в пределах коттеджного городка. Утром 24 февраля Ирина услышала взрывы, и приняла решение немедленно покинуть жилище. Об этом певица рассказала в эфире утреннего шоу Утро с Украиной.

По словам Билык, она покинула дом вместе со своей кумой, которая также с детьми приняла решение срочно уезжать. О том, что в ее дом ворвались оккупанты, узнала из чата соседей.

— Они приехали и выгнали всех жильцов из городка, приказав не закрывать входные двери, иначе их будут выбивать в поисках еды. По словам моего помощника, который приехал в мой дом спустя месяц, оккупанты ели сколько хотели и  плавали в бассейне. Также они и украли всю аппаратуру из дома, мои личные вещи и  детские фото, — эмоционально рассказала звезда.

Ирина призналась, что ей некуда возвращаться — такая же ситуация и у многих других украинцев, которые пострадали от полномасштабного вторжения России с 24 февраля.

— Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты. На сегодня мне некуда вернуться, — добавила Билык.

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Теги
Ирина Билык, Війна в Україні
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