Їй потрібно дати шанс: батько Брітні Спірс готовий припинити опіку над дочкою

Джеймс Спірс, батько популярної виконавиці Брітні Спірс, подав до суду Лос-Анджелеса (США) клопотання з проханням звільнити дочку від його опіки, яка триває з 2008 року.

– Якщо пані Спірс хоче, щоб опікунство над нею було припинено, і вірить, що зможе впоратися з самостійним життям, пан Спірс вважає, що їй необхідно дати такий шанс, – заявила у клопотанні адвокат Спірса Вівіан Лі Торін.

За її словами, нещодавно Брітні продемонструвала рівень незалежності, який ставить під сумнів необхідність опіки над нею.

Як приклад, адвокат навела ситуацію, коли Брітні їхала за кермом автомобіля, а також той факт, що вона самостійно обрала адвоката для справи щодо опіки.

Можна говорити про душевні батьківських пориви. Однак, якщо враховувати останні відомості про опікунство над Брітні, то Джеймс Спірс у такий спосіб хоче уникнути відповідальності. Адже, співачку змушували вживати сильнодіючі ліки і працювати понаднормово. Також адвокат Брітні заявляв, що були і фінансові зловживання з боку батька Спірс.

Також доволі дивним виглядає те, що риторика захисту Джеймса Спірса змінилась буквально за тиждень, адже раніше лунали зовсім інші заяви.

У серпні батько Брітні Спірс заявив, що відмовляється від опікунства над своєю донькою, подавши відповідну заяву до Верховного суду Лос-Анджелеса. Однак правозахисник Джеймса впевнений, що зміна опікуна піде співачці не на користь.

Пізніше Спірс заявив, що контроль Брітні пішов на користь, оскільки громадськість не знає багато деталей та проблем, з якими він стикається як опікун.

Зірка перебувала під опікою свого батька з 2008 року. У червні 2021 року Брітні Спірс вперше публічно виступила в суді з 20-хвилинною заявою. Вона зізналася, що страждає від дій батька, заявивши, що прописані препарати тільки шкодять її здоров’ю, крім того, їй забороняли вагітніти.